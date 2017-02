Kundernes butik i Bælum

Massevis af lækre varer på hylderne, blandt andet i den store frugt og grønt afdeling. ?Foto: KOMMA’riet

Sidste forår åbnede den nye og flotte Spar Købmand i Bælum, og den er i bogstaveligste forstand kundernes butik. 375 anpartshavere ejer den nye købmandsbutik, og for Lukas Christiansen, som driver forretningen i den nye bygning, er ambition også helt klar. Kunderne skal også føle, at det er deres butik.

– Vi vil være en købmand, der kan levere alt det, kunderne skal bruge, så de kun behøver køre hertil for at handle. Derfor har jeg brugt en del energi på at vænne kunderne til at sige til, hvis de mangler en vare, for så skaffer vi den. Heldigvis er det gået godt, og jeg kan mærke, at kunderne har taget det til sig, så de nu helt automatisk gør opmærksom på, hvis de efterspørger noget, vi ikke lige har på hylderne.

Sådan siger Købmand hos Spar i Bælum, Lukas Christiansen. Siden slutningen af april 2016, har han drevet købmandsforretning i den 1000 m2 flotte butik på Vestergade i Bælum. Mere end 5000 forskellige varer fylder hylderne i butikken, og købmanden er glad for den start, butikken har fået.

– Vi har fået en virkelig flot butik og synes vi er kommet godt på plads med både varesortiment og priser. Vores ambition er, at kunderne ikke behøver køre flere steder hen, end til Spar i Bælum. De skal have mulighed for at købe alt det, de skal bruge, her hos os. Derfor er der ikke behov for at køre til større byer, nu hvor vi har den nye butik, fortæller Lukas Christiansen.

Kundegrundlaget hos købmanden er naturligvis de lokale borgere, men også kunder fra et stort opland kommer dagligt i butikken. Det store varesortiment og den indbydende butik er de ting, Lukas Christiansen fremhæver som de vigtige parametre for også at tiltrække kunder fra oplandet. Lukas Christiansen ser derfor frem til et 2017 med vækst.

– Vi er der, hvor vi vil være med butikken nu, så jeg er positiv for fremtiden. Vi har været glade, lige siden vi åbnede den nye butik, men der er ingen tvivl om, at det store vejarbejde, som var i byen i mere end et halvt år i 2016, satte nogle begrænsninger for vores omsætning.

– Bælum var jo helt forfærdelig besværlig at køre til og fra i den periode, og naturligvis afholdt det nogle kunder fra at besøge os, fortsætter Lukas Christiansen, som understreger:

– Alt vejarbejdet er afsluttet, og det er igen nemt og hurtigt at komme både til og fra vores butik.

2017 er derfor året, som for alvor skal sætte gang i væksten hos købmanden, som stort set har alt, han ønsker sig i butikken.

– Vi har et stort varesortiment, posthus og pakkeshop, og så har vi naturligvis også vores flotte blomsterafdeling. Vi har uddannede blomsterbindere ansat, og kan dermed levere meget andet i blomsterafdelingen, end normale supermarkeder kan. Vi får stor ros for vores blomster, som både sælges til privat brug og til fødselsdage, bryllupper, begravelser og meget andet.

Et enkelt område håber Lukas Christiansen dog kommer til i løbet af året.

– Vi har et mål om at åbne vores egen delikatesseafdeling. Lige nu får vi vores delikatesse- varer fra Klarup, men jeg håber, at vi inden udgangen af 2017 har vores egen delikatesse, så kunderne kan købe lækre madvarer tilberedt her i Bælum, slutter Lukas Christiansen.