“Krisemøde” om Støvrings fremtid

Der var god reklame for ’krisemødet’ under den netop overståede Havnebyfest i Støvring, hvor bestyrelsesmedlemmerne i Støvring-Sørup Lokalråd bar t-shirts for at gøre opmærksom på arrangementet. På billedet ses fra venstre Kristian Diego Beck Pedersen og Mogens Dam Andersen. Privatfoto.

STØVRING: Hvad vil vi egentlig med Støvring?

Der sker i øjeblikket rigtig mange gode ting i Støvring, ligesom der også er gode planer for fremtiden.

Støvring-Sørup Lokalråd inviterer derfor torsdag 7. september til ’krisemøde’ om Støvring.

For i takt med at byen vokser, og der årligt flytter mange nye borgere til byen, skal man huske at tænke over og tale om, hvad man samlet gerne vil, at der skal ske i byen, så Støvring også i fremtiden er en dejlig by at bo i.

Krisemødet for alle byens borgere, unge som ældre, foregår i STUBhuset, hvor lokalrådet gerne vil have en god og positiv debat med byens borgere om, hvad vi egentlig vil med Støvring, hvor der allerede sker en masse gode ting.

– Ordet ’krisemøde’ er ment som en øjenåbner for folk. Som en by i rivende udvikling kan vi med fordel minde hinanden om fortsat at støtte op om både de gode initiativer, der allerede er, og de nye idéer, der løbende kommer til, ligesom vi også skal have borgerne til at engagere sig i lokale udfordringer inden det er for sent, fortæller Mogens Dam Andersen, formand for Støvring-Sørup Lokalråd.