Guld til lokale jagthornsblæsere

Guldmedaljevinderne er fra venstre Per Iversen, Peter Kofoed, Jens Dalbøge, Hans Nielsen og Karl Erik Slynge. Privatfoto: Kim Kim Lykke Jensen - Danmarks Jægerforbund.

STØVRING/HJERL HEDE: Danmarksmesterskabet for jagthorn og naturhorn er netop blevet afviklet på Hjerl Hede, hvor Aalborg Jægerklubs Naturhornsgruppe med fem deltagere deltog og vandt.

Gruppens leder Per Iversen fra Støvring havde til Danmarksmesterskabet komponeret to musikstykker, som faldt i Juryens smag.

Første nummer er baseret på “Die Forellen” af F. Schubert og fremført på Hjerl Hede som “Hyldest Til Ørreden”.

Det andet musikstykke havde en meget speciel titel “Jäegerlied NING-NU”, komponeret over en strofe fra ” ’Kong Frederik VIII´s Honnørmarch”.

Musikstykket har ifølge komponist Per Iversen sin egen helt specielle sjove baggrund.

Den nu afdøde nordjyde Poul Erik Krogen, der også var en meget afholdt jagthistoriefortæller samt glimrende pianist, ejede i en periode en restaurant i Hjørring.

Her sad han en aften ved klaveret og underholdt de spisende gæster, og en lettere bedugget gæst fra København bad om at få spillet “!NING-NU”

Den Kinesiske titel kendte Poul Erik Krogen ikke, men da gæsten to gange sang den omtalte strofe “Ska vi gå på beværtning nu”, kendte han godt melodien som honnørmarchen for Kong Frederik VIII.

Ud over de to musikstykker blev der fremført et værk for to lur blæsere, nemlig “Hyldest til Hjerl Hede” komponeret og fremført af komponist Per Iversen i samarbejde med naturvejleder Bo Storm.

Som direktør for de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune og dermed også frilandsmuseet Hjerl Hede var Ingeborg Svennevig ifølge Per Iversen glædelig overrasket over den festlige hyldest til Hjerl Hede.