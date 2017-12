Granit Expressen er flyttet

Dan Mølgaard har købt virksomheden Grantit Expressen og flyttet salgsudstillingen fra rundkørslen i Haverslev til egen adresse i Suldrup.

Overtaget af Dan Mølgaard, der driver Elmerhøj Byg og Montage ApS

SULDRUP/HAVERSLEV: Virksomheden Elmerhøj Anlægsgartneri A/S i Suldrup har efter godt to år valgt at stoppe med at have en salgsudstilling ved rundkørslen i Haverslev placeret på grusarealet foran lagersalgsbutikken for haveartikler i Industriparken 5.

– Det samme gælder virksomheden Granit Expressen, som jeg i fjor købte af Henrik Tolborg i Mejlby. Salgsudstillingen med de store granitsten er nu flyttet hjem til mit firmadomicil på Frendstrupvej i Suldrup, hvor jeg også bor privat. Her er der nemlig god plads, og de allerstørste granitsten har jeg valgt at placere på min nærliggende græsmark ved den nordlige indkørsel til Suldrup ved siden af byporten, hvor jeg i forvejen har langhårede skotske højlands køer til at græsse året rundt, forklarer indehaver Dan Mølgaard.

De allersidste kæmpestore granitsten er netop flyttet væk fra udstillingsarealet i Haverslev til Suldrup. Årsagen til fraflytningen er ifølge Dan Mølgaard en varslet huslejestigning her op til jul på 80 procent.

– Og fordi jeg har rigeligt med plads i Suldrup valgte vi efter godt to år at forlade Haverslev, tilføjer han.

Dan Mølgaard bliver næste gang 62 år og har i den forbindelse foretaget et generationsskifte.

Her valgte han ved sidste årsskifte at sælge 80 procent af de to virksomheder Elmerhøj Anlægsgartneri A/S og Elmerhøj Anlæg og Belægning A/S i Suldrup til Mikkel Krogstrup, der i forvejen var partner i en lille del af firmaet samt til Jesper Mølgård, der tidligere har drevet firmaet Godthåb Have og Anlægsservice.

I forbindelse med generationsskiftet er de to frasolgte virksomheder udflyttet til en ny adresse på Skelhøjvej 1 i Suldrup.

– Jeg har dog valgt at beholde min 3. Elmerhøj virksomhed, nemlig Elmerhøj Byg og Montage ApS med base her på Frendstrupvej 13. Her er der fire ansatte ud over mig selv, og i forbindelse med overtagelse af Granit Expressen er tidligere indehaver Henrik Tolborg forsat ansat som køber og sælger af granitsten. Til gengæld har vi med købet overtaget selve administrationen af virksomheden, forklarer Dan Mølgaard.