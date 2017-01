Gode naboer inviterer til cafémusik og musikcafé

Strings Attached i form af Ole Albrechtsen (t.v.) og Perry Stenbäck (t.h.)byder på seriøs strengeleg i Kulturhuset i Arden fredag 3. februar. Foto: Presse

Der er dømt musikalsk hyggestemning i Arden fredag 3. februar, hvor Arden Gl. Station og Kulturhuset udnytter det gode naboskab og inviterer til henholdsvis cafémusik og musikcafé.

Det starter om eftermiddagen, hvor caféen på Arden Gl. Station indbyder til hygge i cafeen, mens Jørn Poulsen, som til daglig er lærer på Arden skole og i øvrigt aktiv spillemand i Rebild Spillemændene, med sin guitar underholder med gode viser og folkesange.

Caféen tager samme dag hul på et nyt samarbejde med naboen i Kulturhuset og holder længere åbent, når der er koncerter i Kulturhuset, således at man kan mødes og “varme” op i caféen med lidt godt at drikke og lidt let at spise inden koncerten.

Både på Arden Gl. Station og i Kulturhuset vil man gerne udnytte naboskabet til at skabe opmærksomhed og synlighed om de mange gode tilbud og muligheder, der tilbydes begge steder.

Fredag aften fortsætter den musikalske hygge så i Kulturhuset med en musikcafé med Strings Attached, og de lokale stjerner fra bandet Under Cover – Henrik Christensen, Henrik Hammer og Claus Dønvang – samt Gritt Møller og Fatima Ali Fra den nye lokale musikskole Musikuniverset.

Strings Attached i form af Perry Stenbäck og Ole Albrechtsen byder på seriøs strengeleg, når de to går på scenen. Der bliver trakteret guitar, dobro, mandolin, pedal steel, nyckelharpa – stort set alt, der har “Strings Attached”.

Det er to rutinerede herrer som her har fundet sammen. Navne som Allan Olsen, Sebastian, Klondyke, Barrow, Puma Hedlund, Tommy Cash har nydt godt af deres kunnen i studiet og på scenen. Ligeledes har de begge stået i front for egne projekter. De mødtes i sangskriver Søren Kroghs band, og her fødtes ideen om et tættere samarbejde. Det førte til en turne i starten af 2015. Her er de så igen klar til en ny runde.

Svenske Perry Stenbäck er uddannet fra Rytmisk Konservatorium i København, har stærke rødder i den stolte svenske folkemusiktradition og manøvrerer sikkert indenfor næsten hvilken som helst stilart. Han fik i 2009 en Danish Music Award som bedste instrumentalist.

Danske Ole Albrechtsen er selvlært, startede med rock og har siden “læst videre” inden for roots, jazz og country. Har produceret en del albums især inden for singer/songwriter genren og udgivet to albums med egne numre af jazzet tilsnit.

Musikken i Strings Attached er svær at sætte i bås. Det er summen af det “vi kan tilsammen”, roots musik i bredeste betydning. Der er numre skrevet af de to, folkesange fra forskellige lande og måske en enkelt salme eller højskolesang. Alt sammen leveret med overskud, varme og god kontakt til publikum – og en enkelt røverhistorie.