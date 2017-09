Flertal i byrådet vil fastholde skolefusion

Adskillige af de mange fremmødte måtte af pladshensyn ligefrem stå op i byrådssalen på rådhuset i Støvring under skoledebatten.

Byrådssalen i Støvring tæt pakket af cirka 140 tilhørere, der ville overvære debatten om Terndrup Skoles fremtid

STØVRING/TERNDRUP: Allerede næsten en halv time inden byrådsmødet blev indledt torsdag aften stod der en længere kø i gangen foran den lukkede dør til byrådssalen for at sikre sig en siddeplads indenfor.

Det viste sig at være en rigtig fornuftig disposition, for da byrådsmødet blev indledt, var der mødt omkring 140 tilhøre op for at høre debatten om et politisk forslag om at Terndrup Skole skal frigøres fra fusionen med Bakkehusene med virkning fra næste skoleår 1. august 2018.

Størsteparten af de mange fremmødte var enten forældre til elever eller ansatte på de tre skoler i fusionen, der ud over Terndrup er skolen i Bælum og Blenstrup. Det store fremmøde betød at adskillige af tilhørerne måtte stå op under den fem kvarter lange og til tider ophedede debat om Terndrup Skoles fremtid.

Adskillige af tilhængerne for at fortsætte fusionen uændret markerede tydeligt deres holdning med et hvidt klistermærke på brystet med teksten Jeg Støtter Kilden.

På forhånd lå det i luften blandt de mange fremmødte, at et snævert flertal i byrådet ville stemme imod en frigørelse af fusionen

Resultatet ved afstemningen blev 14 for at fastholde fusionen i skikkelse af Konservative, Radikale Venstre, SF, Socialdemokratiet og Søren Søe (J) og 11 imod i skikkelse af Venstre. den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kom det dog ikke til at holde 100 procent stik.

Som formand for børne- og ungdomsudvalget indledte Klaus Anker Hansen (Å) debatten med at understrege, at efter udvalgets to dialogmøder her i august med forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen og medarbejderrepræsentanter var hans konklusion, at Terndrup Skole af hensyn til alle parter nu har behov for arbejdsro.

– Mit synspunkt er derfor fortsat at Terndrup Skole skal være selvstændig, erklærede han.

Fra kollegaen Allan Busk lød der ikke uventet skarpe udfald mod borgmester Leon Sebbelin for hans ageren eller mangel på samme under konflikten her i sommer på Terndrup Skole og han forudså fortsat uro på Tendrup Skole hvis fusionen blev fastholdt.

Leon Sebbelin replicerede at han ikke førte politik i aviser og andre medier, men i byrådet og udvalg.

Andre i byrådet syntes at det ville være en alt for drastisk beslutning allerede nu en måned efter at fusionen trådte i kraft at ændre den i stedet for at give den en chance.

Alle var dog enige om at Terndrup Skole er økonomisk trængt og har været det i flere år grundet bevillinger.