Fastansættelse til Nicolaj hos Liftup

Her ses Nicolaj Hougaard Bak Sørensen (t.v.) og produktionschef Palle Birk (t.h.) fra Liftup A/S Foto: Privat

Nicolaj Hougaard Bak Sørensen har den 28. februar 2018 afsluttet den 2-årige EGU-uddannelse på virksomheden Liftup A/S i Støvring, hvor han fortsætter som montør.

Liftup blev etableret i 2003 og er i dag en innovativ virksomhed, hvor grundstenen er udvikling af produkter, der skaber “lige muligheder” med løsninger, der ikke syner af at være et redskab for mennesker med handicap, men som integreres i miljøet. I januar fik Liftup overrakt DI’s Initiativpris 2017. “Lige muligheder for alle” er ikke kun noget Liftup søger at opnå med deres produkter, men også i alle andre sammenhænge. Derfor har Liftup valgt at samarbejde med Rebild Produktionsskole om at tilbyde elevpladser for EGU-elever.

Nicolaj er født med en mindre spastisk lammelse, der betyder at visse opgaver kan være svært for ham at håndtere. Men med Nicolajs stædighed og gåpåmod – samt god kollegial støtte – blev Nicolaj hurtig dygtig til at løse en række montageopgaver, og som han til sidst selvstændigt havde det fulde ansvar for at løse. Han har også under uddannelsen erhvervet kørekort og trailerkort samt været på to ugers svejsekursus.

– Det har været en rigtig spændende tid med mange spændende udfordringer. Et rigtig godt forhold ved forløbet har været kombinationen af skoleophold og arbejdet på Liftup, der har betydet, at jeg aldrig er kørt træt i nogle af delene, siger Nicolaj.

Liftup har været så tilfredse med hans indsats at han nu er blevet fastansat som montør på virksomheden.