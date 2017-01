Et spirende musikliv i Arden

Fatima Ali (t.v.) og Gritt Møller (t.h.) har succes med Musik Universet i Arden. Foto: Jesper Bøss

Gritt Møller og Fatima Ali er lærere på Arden Skole, hvor de begge underviser i musik. Med udgangspunkt i deres kærlighed til både børn og musik valgte de for godt et halvt år siden at stifte Musik Universet, der er et privat musikundervisningstilbud til børn, unge og voksne. Starten har været rigtig god.

– Efter Arden Musikskole blev en del af Mariagerfjord Kulturskole, synes vi, at musiklivet er blevet mindre synligt i Arden, hvilket er ærgerligt. Det gav os idéen til Musik Universet, og med den opbakning, vi har oplevet det første halve år, har vi virkelig ramt et behov, fortæller Fatima Ali.

– Vi tilbyder privat musikundervisning i sang, klaver, guitar, saxofon og showkor, og underviser lige nu godt 25 unge mennesker i vores hyggelige lokaler på Østergade i Arden.

– Udgangspunktet har været, at vi kombinerer det musikalske med det sociale – at have det hyggeligt, samtidig med at det skulle være et tilbud, der er tilgængeligt for alle. Vores motto er, at musik er for alle, og vores priser er sat derefter, fortæller Fatima.

I tillæg til musikundervisningen er en del af Musik Universet også Fatimas og Gritts egne musikalske evner. De to musikere optræder både sammen og hver for sig.

– Ja, der har været godt gang i den. Vi har været så heldige at få lov til at slå tonen an med sang og musik ved de populære Kulturtallerken-arrangementer, der lige nu kører i Kulturhuset i Arden. Det samme gælder, når der eksempelvis afholdes ferniseringer, og der skal bruges musikalske indslag.

– Samtidig har vi et rigtigt godt samarbejde med Caféen Arden Gl. Station, hvor vi har stået for musikken til fredagscaféerne. Da der var “Jul i Arden”, optrådte vores showkor også forskellige steder i Arden.

– Vi oplever en fantastisk opbakning fra byen, både private og erhvervslivet – uden den opbakning kunne Musik Universet ikke eksistere, fortæller Gritt Møller.

Duoen bag Musik Universet er glade for den start, som de har fået, og håber at tingene kan udvikle sig endnu mere.

– Vi er foreløbig vokset i et fint tempo, men håber da på endnu flere elever. Modsat flere andre musiktilbud, så optager vi elever løbende hele året, så man er altid velkommen til at kontakte os.

– Vi udvider også hele tiden vores tilbud. Blandt andet har vi lige haft 12 børn til julemusik i november og december, og andre tilbud vil komme til.

– Vi er også blevet kontaktet af Jakob Skov Søndergård, der gerne vil tilbyde saxofonundervisning i vores lokaler – et samarbejde vi ser frem til, lyder det samstemmende fra Gritt og Fatima, duoen bag Musik Universet, der vil gøre deres til, at musiklivet bliver endnu mere synligt i Arden og omegn.