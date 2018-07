Endnu en international udveksling

Gruppen fra Nordirland 2016. Foto: Privat.

Igen i år er Mariagerfjord Ungdomsskole vært for en international udveksling her i kommunen.

– Udvekslingen hedder “Apocalypse year 3 – Denmark”, og sker i uge 31 i samarbejde med Irland og Nordirland, oplyser Ann Sofie Bech Hansen, og de tre lande har gennem flere år haft et godt samarbejde og skiftevis besøgt hinanden. I 2016 startede de 3 lande et treårigt udvekslingsprojekt, som vi her i kommunen nu skal stå for tredje og sidste del af. Ideen bag projektet er at jorden er gået under (heraf navnet “Apocalypse”), og de unge har derfor gennem de sidste års udvekslinger måtte opbygge deres egne samfund med regler, sprog, sange, værdier, lederskab mm.

I år har vi fokus på at der nu er skabt et solidt samfund, som de unge skal få til at køre rundt. Dette vil foregå gennem workshops, hvor deltagerne gennem demokratiske afstemninger skal stemme om f.eks. hvilket slags middagsmad der skal serveres, de skal arbejde på hver deres job, lave vagt planer, tjene og bruge penge, og meget mere. Hver aften vil vi diskutere dagens begivenheder og sammenligne dem med hvad vi ser i vores egne samfund til hverdag. På denne måde håber vi at give de unge viden og forståelse for hvad der sker i samfundet både på lokalt, nationalt og måske også internationalt niveau.

Den første halvdel af ugen kommer udvekslingen til at foregå på ungdomsskolen i Hobro, hvor vi ud over workshops også skal lave vandaktiviteter på vores fantastiske fjord, samt besøge vikingecenter Fyrkat. Anden halvdel af udvekslingen foregår i København således vi kan vise vores danske hovedstad frem.

Projektet er støttet af Erasmus+ og programmet er skabt ud fra gode ideer og godt engagement fra de unge i “International Gruppe Mariagerfjord”. Kunne du tænke dig at være med på lignende ture og rejser, eller blot følge med i, hvad der sker inden for det internationale område i ungdomsskolen? Så find os på Facebook under “International Gruppe Mariagerfjord”, skriv os en mail: internationalmariagerfjord @gmail.com