En positiv start med bump på vejen i Bælum

Der er mange ting på hylderne hos Spar i Bælum. Blandt andet et stort udvalg i legetøj, som Lukas Christiansen her viser eksempler på. Foto: Jesper Bøss

Den 1. januar er det to år siden, at Lukas Christiansen overtog Spar i Bælum, der kort efter rykkede ind i en stor, ny og flot butik på Vestergade. Skal Lukas gøre status over de første par år, er meldingerne positive, men med et par bump på vejen.

– Omsætningstallene i butikken ser fornuftige ud. Senest var vi i november måned over vores budget. Når det er sagt, så har vi stort set siden den nye butiks åbning kæmpet med vejarbejde forskellige steder i byen. Det har besværliggjort adgangen til butikken, og det har kostet på omsætningen. Særligt de kunder, der kommer fra andre byer end Bælum, herunder turisterne om sommeren, har holdt sig lidt væk på grund af vejarbejdet, fortæller Lukas, der står i spidsen for den flotte butik, der ejes af 375 anpartshavere.

– Generelt er jeg glad for opbakningen, og vi er stolte af vores butik. Vi har et kæmpe udvalg, herunder også varer, man måske ikke lige forventer i en traditionel købmandsbutik. Vi har blandt andet et stort udvalg i legetøj til børnene, og så har vi da også søm, skruer og den slags. Vi har også pakkeshop og posthus. Kort sagt har vi alt mellem himmel og jord.

– Desuden tænker vi hele tiden i at gøre vores forskellige afdelinger bedre og bedre. Vi har blandt andet en kæmpe vinafdeling, en kæmpe frugt- og grøntafdeling og vores blomsterafdeling med uddannede blomsterbinderne er utrolig populær. Blomsterafdelingen vil vi på sigt gerne gøre endnu mere ud af, blandt andet med en overdækket blomstergård udenfor.

– For nylig har vi også udvidet vores delikatesseafdeling, hvor vi som et nyt tiltag også sælger kinaretter og sushi fra restaurant Jin Shing i Nørresundby. Vi har også lanceret en ordning med levering af skolemad til skolerne i Blenstrup og Bælum, hvor man nemt kan bestille skolemad til børnene på nettet. Det er bare et par eksempler på, hvordan vi hele tiden prøver at tænke nyt og anderledes. Det er vigtigt, når man driver en købmandsbutik i en forholdsvis lille by som Bælum, fastslår Lukas, der også er klar med et tiltag omkring salg af fyrværkeri til nytårsaften.

– Fra den 27. december sælger vi fyrværkeri, og her har vi indgået et samarbejde med idrætsforeningerne i Bælum, Terndrup og Kongerslev. Hvis deres medlemmer køber fyrværkeri hos os, så spytter vi 10 % af omsætningen fra deres køb i klubkassen, fortæller Lukas, der sammen med sine 21 medarbejdere i butikken glæder sig til jule- og nytårstravlheden, samt til at vejarbejdet i Bælum by snart stopper. Også selvom sidstnævnte vist nok har lange udsigter…