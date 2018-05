I filmen møder vi Kaja og hendes venner på sommerlejren, og ser hændelserne, som de kunne have set ud for dem. Foto: Presse

Kinorevuen i Skørping viser filmen Utøya 22. juli.

En film om en dag, vi aldrig glemmer, men har svært ved at forstå. De færreste af os ved meget om den ufattelige panik og forvirring som opstod, eller de umulige valg ofrene blev stillet overfor. En terror som påførte så mange en frygt og sorg, som de må leve med resten af deres liv.

Utøya 22. juli er blevet til på baggrund af vidneforklaringer og kendte fakta, og skabt i tæt dialog med flere overlevende. Af respekt for ofrene og deres pårørende er karakterer og enkeltoplevelser opdigtede.

I filmen møder vi Kaja og hendes venner på sommerlejren, og ser hændelserne, som de kunne have set ud for dem. Filmen starter da de unge, chokerede over bombeangrebet i Oslo, beroliger deres pårørende med at de er langt derfra. Den trygge atmosfære bliver brudt, da der høres skud. Så følger vi Kaja i hendes kamp for at overleve – minut for minut.

I filmen har instruktør Erik Poppe ønsket at beskrive ungdommens kamp for at overleve det ubegribelige, og bringe opmærksomheden tilbage på ofrene; de dræbte og de som overlevede. Deres pårørende, familier og efterladte:

“Deres oplevelse af denne politiske terror er svær at beskrive med ord. Jeg håber filmen kan bidrage til vores medfølelse og omsorg for de som er ladt tilbage, og skabe en større forståelse for, hvordan tilfældigheder råder over alles skæbner i det kaos, som opstod da ondskaben slog ned”.