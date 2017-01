Elinstallatørpris endte i Skørping

Jesper Bjørn - nybagt modtager af brancheorganisationen Tekniqs elinstallatørpris. Privatfoto

Jesper Bjørn, Skørping, har gode forudsætninger for at kunne drive det til noget som el-installatør.

I hvert fald var det ham, der i forbindelse med dimissionen på University College Nordjylland løb af med brancheorganisationen Tekniqs elinstallatørpris.

– Jeg havde nok luret, at det ville blive mig. Det er et fantastisk skulderklap, som viser, at jeg må have gjort et eller andet rigtigt, men jeg var også heldig at være i en god klasse, hvor vi kunne “presse” hinanden undervejs til at blive bedre, lyder det fra en glad og stolt prismodtager, som ved den afsluttende eksamen opnåede et karaktergennemsnit på hele 11,3.

Elinstallatøruddannelsen er en videregående uddannelse, hvor de studerende typisk har en baggrund som elektrikere.

Jesper Bjørn er i første omgang startet i et job som elingeniør hos Sweco Danmark, og satser i det hele taget på at bruge et par år på at samle erfaring, inden han evt. på et tidspunkt tager springet og bliver selvstændig.

– Jeg vil gerne arbejde et stykke tid i rådgivningsbranchen, og så må vi se, hvad der derefter skal ske.

– Elinstallatør-uddannelsen er jo en uddannelse, der kan bruges til rigtig mange ting, og en uddannelse, som mange flere burde tage, konstaterer den nybagte prismodtager fra Skørping.