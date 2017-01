Det lokale middel mod vinterdepression

Foto: Jesper Bøss

For rigtig mange er januar og februar to hårde måneder at komme igennem. Det er koldt og mørkt, energiniveauet og humøret daler, samtidig med at sofaen kalder, og lysten til søde sager øges. For nogle er det “bare” godt gammeldags træls, mens det for andre resulterer i en egentlig vinterdepression, hvor de nævnte symptomer for alvor dominerer hverdagen.

Cirka 5 % af befolkningen i Danmark lider af vinterdepression, og en af hovedårsagerne er simpelthen manglende lys. Der findes forskellige behandlingsmetoder, blandt andet lysterapi, hvor man skal sidde foran en lampe med eksempelvis 10.000 lux for at få massevis af lys. For andre er behandling med medicin en nødvendighed.

Et andet effektivt middel er at komme udenfor i dagtimerne, særligt når solen skinner, og skulle vi være så heldige at få noget sne, er det bare endnu bedre. Så lyser det hele op.

I vores område er der massevis af fantastiske steder at tilbringe en skøn solskinsdag i januar og februar – blandt andet St. Økssø, hvor vi kiggede forbi med kameraet én af de første dage i 2017.

Her får du lidt billeder – og se at komme afsted…