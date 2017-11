Det går rigtigt godt i Fræer

Lasse Olsen, næstformand i Fræer Forsamlingshus. Foto: Jesper Bøss

Sidste efterår stoppede Rebild Kommune med at bruge Fræer Forsamlingshus som aktivitetscenter for ældre, som de ellers havde gjort i en årrække. Derfor overvejede kommunen at sælge forsamlingshuset til højstbydende. Heldigvis kom den nystiftede forening for forsamlingshuset på banen, og den lille by med blot 34 husstande fik overdraget huset på nogle gunstige vilkår. Det har betydet massevis af nyt liv i huset og i byen.

– Vi overtog forsamlingshuset tilbage i maj måned, og har siden haft det udlejet 18 gange. Det synes vi er ganske fornuftigt, fortæller Lasse Olsen, der er næstformand i Fræer Forsamlingshus.

– Udover at vi har udlejet huset til forskellige private fester. Så har vi haft ugentlige fællesspisninger hen over sommeren, og så er det jo også her, at vi mødes til arrangementer i årets løb arrangeret af borgerlauget. Blandt andet Sankt Hans, eller som for nylig, hvor vi havde en rigtig hyggelig oktoberfest.

– Så vi er rigtig glade for, at vi fik aftalen i stand med kommunen om at overtage det. Det er et kæmpe aktiv for Fræer, at vi har forsamlingshuset som et omdrejningspunkt.

– Vi vil selvfølgelig gerne have huset brugt endnu mere, og har man nogle ideer til aktiviteter, skal man bare kontakte os, fortæller Lasse.

– Én af årsagerne til at det lykkedes at overtage forsamlingshuset på nogle gunstige vilkår var, at det trængte til en kærlig hånd. Akustikken var dårlig, vinduerne trængte til udskiftning og det var dyrt at opvarme. For bare at nævne lidt af det.

– Denne forpligtigelse med vedligeholdelse har vi selvfølgelig overtaget, og her tager vi nogle små skridt ad gangen. Det første vi har gjort, var at udskifte fyret og gøre noget ved loftet, der kunne forbedre akustikken. Det har været en kæmpe forbedring.

– På et tidspunkt drømmer vi også om at modernisere køkkenet, men som sagt, så tager vi nogle små skridt af gangen. Det er jo ikke gratis.

– Vi får årligt et forsamlingshustilskud fra Rebild Kommune. Og så har vi for nylig fået henholdsvis 20.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland og 12.000 kr. fra St. Brøndum Sparekasses Fond, som er øremærket til køb af borde og stole. Så det luner jo alt sammen, slutter Lasse Olsen.