Der er drøn på Skørping Skole

Peter Hansen, skoleleder på Skørping skole, på det 460 meter lange skovloop i skolegården. I baggrunden ses skaterparken. ?Foto: Jesper Bøss

Skaterpark, skovloop og trætopshytte… Det er Skørping Skoles bud på en skolegård anno 2017, hvilket har gjort skolen til et inspirerende forgangseksempel for mange andre skoler i Danmark.

“Skolen i skoven” – sådan lød et slogan for Skørping Skole, der blev lanceret for måske 40 år siden. Et slogan, der fortæller om skolens unikke beliggenhed lige op af Rold Skov. Trods beliggenheden har skolens samspil med skoven alligevel været begrænset, hvor en trist, grå skolegård i mange år har stået som en skarp kontrast til den smukke skov.

Sådan er det heldigvis ikke længere. De seneste år har Skørping Skole nemlig været en del af projektet “Drøn på Skolegården”, der har handlet om en total nytænkning af skolens yderområder, anlagt med fokus på skoven og skabelse af rum til læring, leg og bevægelse. Det har betydet en kæmpe forvandling af skolegården.

– Der var et kæmpe uforløst potentiale i at binde skolen tættere sammen med skoven. Ikke kun for skolen, men for hele lokalsamfundet, der i forvejen er præget af at inddrage naturens kompetencer på en rigtig god måde. Prøv at tage turen fra Rold Storkro ved foden af Rebild Bakker til Skørping. Det er en tur på fem kilometer, der er et overflødighedshorn af oplevelser i naturen, fortæller Peter Hansen, skoleleder på Skørping Skole.

– Derfor skulle vi selvfølgelig også udnytte potentialet med vores helt unikke beliggenhed ved skoven. Ikke kun til glæde for skolens elever, men for hele lokalsamfundet. Det har vi gjort med blandt andet et 460 meter langt skovloop, der er en hævet træsti ind i skoven, hvor man undervejs møder et hyggeligt trætopshus og ikke mindst en skaterpark.

– Den nye skolegård hænger sammen med visionerne i skolereformen, der handler om læring i bevægelse, hvilket vil sige fokus på en at udvikle en mere praktisk og kropslig orienteret undervisning. Derfor foregår en stor del af vores undervisning også under åben himmel, fortæller Peter.

Forvandlingen af skolegården på Skørping Skole startede tilbage i 2012, og var således allerede godt i gang, da den nye skolereform så dagens lys samme år. Det fik også den daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini til at fremhæve Skørping Skole som et godt eksempel på en skole, der allerede var godt i gang med at integrere læring med leg og bevægelse.

Forandringen af skolegården er blevet realiseret med støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

– Umiddelbart kan det måske virke meget anderledes, at en skole eksempelvis laver en stor skaterpark i skolegården, men det understreger den måde, vi gerne vil tænke på, her på skolen.

– Vi skal turde tænke anderledes, have et åbent sind og hjerte, og forfølge de ideer, der er skæve og lidt anderledes.

– Det gælder ikke kun i etableringen af en skolegård, men i hele vores tankegang omkring at drive skole og vores måde undervise på, fortæller Peter, der også bruger megen tid på at rejse rundt til at andre skoler i Danmark for at fortælle om Skørping Skoles måde at tænke og arbejde på.

“Skolen i skoven” lever nu op til sit navn, og er blevet et inspirerende forgangseksempel for andre skoler i Danmark.