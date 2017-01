De rammer plet hos Dangate i Terndrup

Henrik Thomassen og Søren Bo Andersen i firmaets showroom i Terndrup. Foto: KOMMA’riet

Omgivet af lokkeænder, lokkegæs, lokkekald, vildtkameraer og meget andet, drives firmaet Dangate i Terndrup. Det primære fokus er rettet mod salg af jagtudstyr til den kræsne jæger, og det går rigtig godt. Faktisk så godt, at Dangate de seneste år har haft en stigning i omsætningen på mere end 30 % hvert år.

I 2007 stiftede Søren Bo Andersen firmaet Dangate, som holder til på Hadsundvej i Terndrup, og det hele startede faktisk lidt tilfældigt.

– Jeg boede på en landejendom og var godt træt af, at jeg hver aften altid skulle ud og lukke porte og låger, så jeg tænkte, det måtte kunne gøres automatisk. Jeg fandt dog hurtigt ud, at det var ret dyrt at slippe for besværet med at gå ud og lukke, så jeg tog fat i nogle kontakter i Kina, som jeg havde via mit daværende job. Her fandt jeg gode billige løsninger på motorer til åbne-lukke systemer, og for at spare noget fragt tog jeg nogle ekstra med i ordren. Det viste sig hurtigt, at jeg sagtens kunne sælge dem, og sådan startede Dangate så. Siden har vi udvidet med jagtudstyr, og ikke mindst de seneste par år er det gået rigtig stærkt, og jagtudstyret er nu vores primære fokus, fortæller Søren Bo Andersen.

Firmaet er i dag vokset til at have fem ansatte, og for knap et år siden, kom Henrik Thomassen til og købte sig ind som medejer af firmaet, som de to altså nu driver i fællesskab.

Søren og Henrik er naturligvis begge ivrige jægere, og de tilskriver en stor del af æren for deres succes, at de altid tænker på udvikling og på kvalitet til jægerne.

– Vi tør gå forrest og tør være dem med de nyeste produkter og de nye ideer. Det kræver, vi er dygtige til at se muligheder, og det kræver vi er stærke på eksempelvis de sociale medier, hvor vores produkter skal vises frem med forklaringer, billeder og videoer, så jægeren kan få øje på de nyeste produkter, siger de begge samstemmende og fortsætter:

– Et eksempel på et af vores bedste salgsprodukter er vores jagtstiger. Tidligere var en jagtstige en stationær ting, som blev opført og så blev den stående det samme sted altid. Vi får produceret vores egne stiger, som er lette og kan foldes sammen, så jægerne kan tage dem med rundt, og dermed placere sig lige der, hvor de gerne vil.

Et andet eksempel på en salgssucces for Dangate er vildtkameraer, som sælges til jægere, men også har et stigende marked blandt private og andre erhverv.

– Vi har nogle af markedets bedste produkter indenfor vildtkamera, som jo er et kamera der sættes op i naturen uden kabler eller tilslutninger. Det optager på et kort og kan sende beskeder via eksempelvis sms, når der er aktivitet. Salget af kameraerne går forrygende, og vi kan også se, at flere og flere håndværkere har gavn af dem, når de lige midlertidigt skal have overvåget en byggeplads, eller for den sags skyld, når private personer på en nem måde ønsker overvågning i haven eller ved sommerhuset.

For Dangate er hele verden en mulig handelsplads.

– Vores salg foregår i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige, men vores indkøb og produktion er rundt i hele verden. Vi får selv produceret en del af vores varer, men der kommer også flere til via udenlandske producenter, som giver forhandling af deres varer til os, fortæller Søren Bo Andersen.

– USA er et meget stort marked indenfor jagtudstyr, og egentlig er amerikanerne ret ligeglade med lille Danmark og det lille marked, vi har. Men vi har efterhånden vundet stor respekt hos selv de store amerikanske producenter, som vi nu oplever, rigtig gerne vil handle med os, fortsætter han.

– De har fået respekt for vores lille firma og den måde vi gør tingene på. De kan se, vi tør gøre tingene anderledes, de kan se vi kan sælge varer, og ikke mindst kan de lide den måde vi markedsfører på og de værdier vi står for, supplerer Henrik Thomassen.

– Vi er naturligvis ret stolte af, at vores lille virksomhed heroppe i Terndrup har nået den status i USA, siger Søren med en naturlig stolthed i stemmen.

De fem ansatte sidder lidt klemt sammen på loftet af den bygning, der er firma domicil, og pladsen er trang. Henrik Thomassen, som bruger meget af sin tid på at besøge forhandlere, må eksempelvis bruge kantinebordet som skrivebord, når han er i Terndrup.

– Så han må tålmodigt flytte papirer og computer, når vi andre skal have kaffe og madpakker, lyder det med et grin fra en af kollegaerne.

Derfor er Dangate da også i fuld gang med en udvidelse, i form af en nybygget pavillon, som inden længe kan tages i brug som ny kontorbygning og dermed skabe rammen for de kommende års vækst. Og vækste vil de gerne, men der bliver ikke kompromisser i forhold til de værdier og den måde, firmaet skal drives på.

– Vi vil gerne øge omsætningen og gerne tjene penge. Men vores værdier er ligeså vigtige. Det skal være sjovt at være her, og når vi udvider medarbejderstaben, skal det passe sammen med det team, vi er i forvejen. Vi arbejder tæt og godt sammen. Det er en af vores store styrker, og vi kommer aldrig til at udvide hurtigere, end alt sammen kan følge med. Uanset hvad fremtiden bringer, så skal vi altid være et sted med mulighed for at udfolde vore ideer, og et sted hvor det er rart at være, slutter Søren Andersen.