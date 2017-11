De kæmper for nærbanen til Arden og Hobro

Trafikglæden er stor i Socialdemokratiet i Mariagerfjord. Privatfoto

Mange års ihærdig lokal indsats for at få den nordjyske nærbane til Arden og Hobro synes nu tættere på end nogensinde før.

De to største partier på Christiansborg – Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – har nu meldt klart ud, at de vil arbejde for det, og næste store opgave er, at det kommer med i det næste store trafikforlig på Christiansborg.

En udvikling, som glæder lokalt. Det har været en mærkesag for Socialdemokraterne i Mariagerfjord i flere år. Som repræsentant for Socialdemokraterne i Mariagerfjord siger Jens Riise Dalgaard

– Den bedre togforbindelse i form af nærbanen er afgørende for udviklingsmulighederne særligt i Arden-området. Det er derfor rigtigt positivt, at vi nu er kommet et skridt videre. Det har vi kæmpet for i mange år. Men kampen er ikke slut før det er endeligt vedtaget, så vi skal fra lokal side blive ved med at kæmpe for det, lyder det i en pressemeddelelse.

Også den lokale Folketingskandidat Per Husted, som i de perioder han har været i Folketinget, har arbejdet på det i flere år, glæder sig rigtigt meget.

Socialdemokraternes trafikordfører Rasmus Prehn er glad for den store lokale interesse for det og ser meget fortrøstningsfuld på det.

– Der er lavet et stort lokalt lobbyarbejde for at gøre opmærksom på det behov, der er for bedre offentlig transport, og det er der blevet lyttet til. Så nu skal vi i arbejdstøjet og have det med i det næste trafikforlig.