De forskellige typer bilforsikring

Der er flere forskellige måder at forsikre sin bil på i Danmark, og det kan derfor godt være lidt svært at finde rundt i. Har du også problemer med helt at forstå, hvad en ”kaskoforsikring” er, og om du egentlig problemfrit kan låne din bil ud til andre bilister? Så læs med her og bliv klogere på bilforsikring.

Ansvarsforsikring

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin bil. Har du ikke en sådan, kan du få store bøder, hvis du bliver stoppet, og hvis du skulle blive involveret i et uheld, er det naturligvis endnu værre. Så ender du nemlig med at skulle betale alle udgifter selv, og det kan hurtigt løbe op i helt umenneskelige summer. En ansvarsforsikring dækker for personskader på andre mennesker og skader på andres ejendom og køretøjer. Det vil sige, at hvis du er med i et uheld, hvor din medpassager og du selv kommer til skade, og en anden bilists bil ligeledes bliver skadet, så dækker ansvarsforsikringen din medpassagers skader og reparation af den anden bilists bil. Dine egne skader får du imidlertid ingenting for, og det samme gælder skaderne på din egen bil, som du så selv må dække.

Kaskoforsikring

Vil du have en forsikring, som også dækker dig selv og din egen bil, skal du have fat i en kaskoforsikring. I førnævnte tilfælde vil denne forsikring – ligesom ansvarsforsikringen – dække skader på din medpassager samt den anden bilists bil, og derudover vil den altså også dække skaderne på dit køretøj og typisk også dine egne skader. Med en kaskoforsikring gælder det imidlertid, at forsikringen ikke blot knytter sig til bilen, ligesom en ansvarsforsikring gør. Den knytter sig nemlig også til dig som fører, og det betyder, at du skal overveje, om du vil låne din bil ud. Gør du det, og bliver den skadet, vil selvrisikoen nemlig i langt de fleste tilfælde være en del højere, end hvis du selv kørte bilen. Er der andre mennesker, der jævnligt kører din bil, skal de altså gerne skrives på som sekundære førere, så forsikringen vil dække jer alle på samme vilkår, og så I samtidig kun har én bilforsikring.

Tillægsdækninger

En kaskoforsikring dækker temmelig godt og vil ofte være tilstrækkelig. Den dækker imidlertid ikke alting, og derfor kan du tilkøbe diverse tillægsdækninger. Har du eksempelvis problemer med stenslag, kan du tilkøbe en forsikring, der dækker skader på ruder, spejle og lygter. Har du nyt ekstraudstyr i din bil – for eksempel stereoanlæg – kan du købe en tillægsdækning, der dækker netop dette. På den måde kan du altså sammensætte en bilforsikring, som til perfektion møder og dækker dine behov. Hvad der giver mening i din situation afhænger i høj grad af din bils tilstand og værdi samt din egen økonomiske situation. Det er for eksempel ikke alle biler, det kan betale sig at forsikre særlig godt, hvorimod andre biler kræver ekstra god dækning, fordi deres værdi er så høj. Kig derfor grundigt på mulighederne, inden du beslutter dig for, hvilken bilforsikring du skal have.