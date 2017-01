Cyklen kan sagtens bruges om vinteren

Nikolaj Andersen fra Skørping Cykler viser eksempler på varmt og synligt cykeltøj. Foto: KOMMA’riet

For omkring fire år siden begyndte Frode Nielsen at omdanne den daværende kiosk ved Go’on tanken på Møldrupvej i Skørping til cykelforretning, og siden er det gået rigtigt stærkt. Skørping Cykler sælger nu alle former for cykler og udstyr, helt fra de almindelige familiecykler til highend cykler og udstyr. Frode Nielsen har i butikken hjælp fra Mariann Christensen, mens det på værkstedet er Nikolaj Andersen og de to elever Frans Pedersen og Oliver Nielsen, der sørger for, at alle cykler er i bedste stand. Vi har taget en snak med mekaniker Nikolaj Andersen om det med at cykle i de kolde og mørke vintermåneder.

Der findes ikke dårligt vejr – kun forkerte klæ’r, sådan lyder et gammelt dansk ordsprog, og spørger man Nikolaj Andersen fra Skørping Cykler, så er ordsproget i høj grad rigtigt i forhold til at bruge sin cykel om vinteren.

– Der er ingen undskyldninger for ikke at cykle om vinteren, absolut ikke. Det drejer sig om den rette påklædning, det rette udstyr og den rette vedligeholdelse af cyklen, så kan alle sagtens pendle på arbejde på cykel, også i kulde, siger Nikolaj.

– Jeg har selv kørt fra mit hjem i Aalborg her til Skørping i frostgrader uden problemer.

– Det er vigtigt med tynde lag tøj, afsluttet med noget varmt og vindafvisende yderst. Eksempelvis en god svedeundertrøje inderst, en tynd cykeltrøje udenpå og så en god vinterjakke som er vind- og vandafvisende, så kan man sagtens holde varmen. Herudover naturligvis et par gode vindafvisende vinter cykelbukser samt beklædning, der kan holde ører, hænder og fødder varme, så er man nået langt, fortæller Nikolaj og tilføjer:

– Især det vind- og vandafvisende er vigtigt. Vi ved alle, at vinden er en markant faktor i forhold til, hvordan kulden mærkes, men det er altså muligt at få cykeltøj, som sagtens kan modstå den kulde, den danske vinter byder på.

Et andet element i forhold til at cykle om vinteren er naturligvis sikkerheden. Som Nikolaj Andersen siger, så er sikkerhed jo vigtig hele året rundt, men om vinteren er der dog flere forholdsregler man skal huske på. Først og fremmest er der jo mørkt flere timer i døgnet, så lygter er naturligvis vigtige.

– Der findes i dag mange lygter, som virkelige er gode til både at lyse vejen op foran en selv, og som både forfra og bagfra kan ses på meget lang afstand. Begge dele er selvsagt vigtige, påpeger Nikolaj.

Herudover er synlighed i trafikken generelt påkrævet, og personalet i Skørping Cykler fortæller her om en god udvikling i design af cykeltøj, som for år tilbage ofte var gråt eller sort, men i dag er meget mere i neonfarver og med flere reflekser. Til stor gavn for både cyklisterne, men bestemt også for de øvrige trafikanter, som dermed bedre kan se en cyklist på lang afstand.

Cykelhjelmen er hele året rundt selvfølgelig også vigtig for cyklisters sikkerhed, og der er rig mulighed for at få varme hjelmhuer, så både ører og hovedbund kan holdes varme, selvom man har hjelm på.

– Man skal naturligvis have en varm hjelmhue og så bruge sin cykelhjelm uden på den. Ja stod det til mig, så jeg gerne, at cykelhjelm blev et lovkrav herhjemme. Vi ser utallige eksempler på her i butikken, at en cykelhjelm har reddet cyklister for større skader og måske endda redder menneskeliv.

Alle ved, at vores biler skal have vinterdæk og måske en ekstra vask i vintermånederne, og husker vi på, at tage vores forholdsregler for vores cykler, kan de også sagtens tåle vintervejret.

– En cykel bør serviceres forår og efterår, og får man smurt sine kabler, slanger og sin kæde med en god olie, så kan de sagtens holde til at blive brugt, og så fryser de heller ikke til i kulden, påpeger Nikolaj Andersen, som sammenligner cyklens vedligehold med bilens.

– Der findes dæk med ekstra godt mønster, som egner sig til at køre på selvom vejene er lidt glatte, og gider man så lige bruge ti minutter om ugen på at vaske cyklen med en vandslange, og efterfølgende smøre den med en rigtig god olie, så skal den nok holde vinteren igennem. Vi ved alle, at vi skal passe lidt ekstra på vores bil i disse måneder, og sørger vi for det samme med cyklen, så kører den uden problemer, lyder det afsluttende fra Nikolaj.