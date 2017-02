Charmeoffensiv skal få landmænd til at omlægge til økologi

Landmændene i Mariagerfjord tilbydes et økologisk omlægningstjek, der består i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens produktions- og afsætningsmæssige potentiale i en økologisk version. Foto: Presse

Konventionelle landmænd i Mariagerfjord Kommune får nu tilbud om et gratis øko-omlægningstjek. Efterspørgslen på økologiske fødevarer er i solid vækst, og den seneste prognose fra Økologisk Landsforening, som skal foretage omlægningstjekkene, viser, at der er behov for 60.000 ekstra hektar økologisk landbrugsjord.

Cirka 10 procent af danskernes fødevareforbrug er nu økologisk, og efterspørgslen er vokset så kraftigt, at der i øjeblikket er mangel på en lang række økologiske råvarer. Det har i 2016 betydet, at et rekordantal konventionelle landmænd har valgt at parkere marksprøjten og nu lægger om til økologi. Men der er brug for mange flere.

– Der er akut behov for flere producenter af økologisk frugt og grønt, og samtidig er der også brug for producenter af økologisk foder til de mange husdyrbedrifter, der lige nu er i gang med omlægning til økologi. Næste år er der for eksempel 100.000 nye økologiske grise og en stribe nye økologiske mælkeproduktioner landet over, som alle har brug for økologisk foder, siger Jens Peter Hermansen, der er økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Efter aftale med Mariagerfjord Kommune tilbyder Økologisk Landsforening nu et gratis omlægningstjek til landmændene i kommunen.

– Vi ved, at det økologiske marked er i solid vækst, og at der er god økonomi for landmændene i økologien. Vi anser økologien som et område for erhvervsudvikling, og vi ønsker at give de af kommunens landmænd, der har interesse, mulighed for at få et nuanceret overblik over deres landbrugs perspektiver i en økologisk version, Jørgen Ussing, der er Natur og Miljøchef i Mariagerfjord Kommune.

Et økologisk omlægningstjek består i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens produktions- og afsætningsmæssige potentiale i en økologisk version.

– Det er ganske uforpligtende, og det giver landmanden et bedre overblik over, hvad økologisk landbrug er for en størrelse, og om han eller hun kan se sig selv og sin bedrift i det. Vi får tit aflivet en del myter om økologien, og det viser sig ofte, at mange landbrug kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Driver man landbrug i naturfølsomme områder, er det ofte også lettere at få et økologiske landbrug uden pesticider og kunstgødning til at gå hånd i hånd med diverse miljøkrav, siger Jens Peter Hermansen.

Det er Fonden for Økologisk Landbrug, der finansierer omlægningstjekkene, som derfor er gratis for både den enkelte landmand og kommunen. Mariagerfjord-landmændene vil i nær fremtid blive kontaktet postnummer for postnummer. Landmænd, som allerede går med økologiske overvejelser og gerne vil først i køen, opfordres til at ringe på tlf. 61 97 49 07 for at booke et omlægningstjek.