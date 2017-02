Borgmesterstolen er skiftet ud med motorsav og brændekløver

Tidligere borgmester HC Maarup er meget aktiv, og nyder tilværelsen. Foto: KOMMA’riet

I 12 år sad Hans Christian Maarup i borgmesterstolen. Først i den daværende Arden kommune, og siden i den nye Mariagerfjord kommune. Lidt mere end tre år efter hans frivillige stop som borgmester har vi besøgt ham på landstedet lidt uden for Arden for at høre, hvad tiden nu bruges til.

– Jeg nyder tilværelsen og har ikke fortrudt mit stop i lokalpolitik. Jeg havde 12 fantastiske år som borgmester, men fik stoppet på rette tidspunkt. Jeg er fortsat rask og fuld af kræfter, og nyder at have fået tid og mulighed for et andet arbejdsliv, og ikke mindst fået mere fritid, så jeg har mulighed for at give noget tilbage til de mange mennesker, der i mange år bakkede op om mig.

Ordene kommer fra Hans Christian Maarup – normalt bare kaldt HC Maarup – og de kommer med glæde i stemmen. I tre år har han nu haft et liv udenfor offentlighedens søgelys, og lige så vel som han bestemt ikke fortryder sine mange år i lokalpolitik, så fortryder han heller ikke sit stop. Fysisk arbejde, hjælp til familie og venner og mere motion er nogle af de ting, der nu fylder i hverdagen hos den tidligere borgmester.

– Jeg gjorde op med mig selv, da jeg traf beslutningen om ikke at genopstille, at jeg ville tilrettelægge mit liv som det er nu, og heldigvis er det gået som jeg forventede og håbede. Jeg følger naturligvis ivrigt med i de lokale forhold, men jeg blander mig ikke, og sådan skal det også være.

– Når dirigenten lægger dirigentstokken, skal han lade orkestret spille, lyder det fra HC Maarup.

I tiden som borgmester havde HC Maarup ofte rigtig travlt, og ikke mindst kommunesammenlægningen og opstarten af den nye Mariagerfjord Kommune var naturligvis tidskrævende. Derfor var han afhængig af en stor opbakning fra familien, og konen og de fire børn var ofte dem, der måtte gå lidt på kompromis i forhold til mærkedage, ferier og andre ting.

– Nu kan jeg så prioritere anderledes, og nyder virkelig at give noget igen. Nu er min familie, som også tæller to, og snart tre, børnebørn førsteprioritet. Børnefødselsdage og andre vigtige ting står nu øverst på dagsordenen, ligesom der er blevet tid til mere ferie og flere spændende rejser.

– Og så nyder jeg også at vise min taknemmelighed for den opbakning, de altid gav mig, ved at give noget igen, både menneskeligt og praktisk. Jeg har eksempelvis for nyligt hjulpet min datter og hendes familie i Bjerringbro med at istandsætte et hus de købte, og da jeg var færdig med det, købte min søn og hans kæreste et nyt hus i København, og her kunne jeg så hjælpe med at renovere deres gamle lejlighed, så den var i god stand, da de flyttede, fortæller HC Maarup.

I det hele taget nyder den tidligere borgmester at have fået tid til mere praktisk arbejde. Sin fortid som håndværker bruger han flittigt, både når der er brug for hans hjælp, men også på landstedet ved Arden. Her har han med stor fornøjelse gang i mange projekter, foruden at passe de får og høns, som også bor på adressen.

– Jeg føler mig virkelig privilegeret. Jeg nyder at fælde træer, kløve brænde og alt det, der skal gøres herude, og den friske luft og den energi, det giver, er jeg taknemmelig for.

– Samtidig glæder det mig også at give en hjælpende hånd til venner i området. Jeg var meget privilegeret, da jeg havde et tidskrævende job, og havde nogle venner, som altid stod klar til at hjælpe. Eksempelvis væltede en storm en gang et træ i vores indkørsel, mens jeg sad til et møde i København. Straks kom en af vores gode venner og hjalp med at fjerne det, så min kone ikke var spærret helt inde. Sådan noget har jeg sat umådelig stor pris på, og det er en virkelig god fornemmelse, at jeg nu kan hjælpe dem med nogle ting og dermed betale lidt tilbage, fortsætter HC Maarup.

I sit nuværende erhvervsliv er HC Maarup bestyrelsesformand for firmaet Dataproces, som ligger i Nibe. Et job langt mere fleksibelt og mindre tidskrævende end at være borgmester. Derfor bliver der nu også mere tid til motion.

– I mine år som borgmester fik jeg ikke prioriteret og tilrettelagt hverdagen, så den også indeholdt motion. Det har jeg nu lavet om på, og jeg nyder både lange gåture og cykelture. Det har helt sikker gjort noget godt for mit helbred, og er med til at give masser af energi, fortæller HC Maarup, og fortsætter:

– Og så har jeg jo stadig min motorcykel. Den nyder jeg også at køre på. Det er rent gammelmandskørsel i lav fart, men det er jo fantastisk at nyde en køretur rundt i det danske sommerland, eller rundt i Norge, hvor jeg altid en gang om året tager til sammen med en af mine gode venner.

Det er tydeligt at mærke, at HC Maarup bestemt fortsat er fyldt med kræfter og energi, og dermed er det naturligvis nærliggende at spørge, om der kan komme et politisk comeback lokalt, eller måske nationalt på et tidspunkt. Det afvises dog meget klart.

– I får mig ikke at se i sådan en rolle igen. Jeg nød virkelig mine år som borgmester, men det var den tid i mit liv, og jeg nyder så sandelig også livet som det er i dag.

– Jeg havde i min tid en utrolig stor opbakning fra både lokale og fra landsledelsen i partiet, og min måde at give lidt tilbage er, at jeg har valgt at sige ja tak til at være med i Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

– Her kan jeg bruge min erfaring og viden til at hjælpe partiet overordnet set, og det bruger jeg gerne noget tid på. Jeg har altid beundret de mange støtter, jeg havde, tænk hvor mange mennesker der eksempelvis har kravlet rundt i lygtepæle og hængt mine valgplakater op, og alt muligt andet.

– De fortjener ros og jeg vil derfor naturligvis fortsat gerne bidrage til, at vi har et godt og stærkt parti, men det bliver udenfor rampelysets skær, slutter HC Maarup.