Borgermøde om trafikken i Skørping og Rebild

Trafikken i Skørping og Rebild er på dagsordenen. Privatfoto

Hvad enten det er i bil, på cykel eller som gående bliver man dagligt udfordret som trafikant i Skørping og Rebild byer. Borgerforeningerne i Skørping og Rebild holder derfor sammen med Skørping-Rebild Lokalråd borgermøde om de trafikale forhold og udfordringer i lokalområdet.

Mødet holdes på Kulturstationen onsdag den 21. juni kl. 19.30, og er åbent for alle borgere i lokalområdet.

– Ideen er at få input fra borgerne, så vi får et bedre overblik over, hvordan man oplever byerne som trafikant. Rebild Kommune har taget visse initiativer for at forbedre trafiksikkerheden og sænke farten gennem Skørping og Rebild, men det er ikke alle steder de mest geniale løsninger, der er valgt, siger formanden for Skørping-Rebild Lokalråd, Stig Jonstrup Pedersen.

Han tilføjer, at der i naturlig forlængelse af øget bosætning i området vil endnu være flere steder med risiko for alvorlige ulykker, hvis ikke trafikken planlægges ordentligt.

På borgermødet vil borgernes oplevelser og ideer samles i et skriv, der efterfølgende afleveres til Rebild Kommune og/eller andre relevante myndigheder.

– Det er dermed de to byers bud på, hvor borgerne gerne ser, der gøres noget for at få en større sikkerhed i trafikken men også at få en pænere by, siger Stig Jonstrup Pedersen. Han fortsætter:

– Alle trafikanter har naturligvis et eget ansvar for at vise hensyn i trafikken. Men cyklister, der ledes ud på vejen lige før stationen, kaos ved torvet og ved den nye vejtunnel og meget uhensigtsmæssige parkeringer, tror jeg, alle kender til. Og tunellen ved stationen fungerer jo slet ikke som en alternativ vej for de bløde trafikanter til og fra skolen.

Lokale politikere er velkomne, men arrangørerne understreger, at borgermødet ikke er tænkt som et valgmøde.

– Vi – det vil sige borgerne – kommer med bud på, hvor og måske også hvordan trafiksikkerheden kan øges i Skørping og Rebild. Derfor er det ikke meningen, at nuværende og/eller kommende kommunalpolitikere skal forsvare tidligere beslutninger eller love nye som en del af den kommende valgkamp. Men de er naturligvis velkomne til at høre, hvad der rører sig på dette felt i vores lokalområde, siger formanden for Skørping-Rebild Lokalråd.

Borgermødet holdes på Kulturstationen i Verandaen den 21.juni kl.19.30.

Det er Borgerforeningerne for Skørping og Rebild, der sammen med Skørping-Rebild Lokalråd står bag arrangementet. Tilmelding er ikke nødvendig.