Arden Skole tager form

Jan Nielsen, skoleleder på Arden Skole, glæder sig over, at byggeriet går planmæssigt. ?Foto: Jesper Bøss

For omtrent et år siden startede ombygningen af Arden Skole, der skulle udvides og moderniseres for omkring 40 millioner kroner. Vi kiggede forbi og fik en status på byggeriet, der har rejsegilde onsdag i denne uge.

Det har krævet massevis planlægning, positive lærere, samarbejdsvillige forældre, forstående elever og massevis af tålmodighed fra alle implicerede parter. Det sidste år har Arden Skole været lig med en ordentlig omgang byggerod, men der er lys for enden af tunnelen. Tegningen til den nye, flotte skole er for alvor ved at tage form.

– Vi havde rejsegilde for børnene i sidste uge, og i morgen onsdag har vi det officielle rejsegilde, så det begynder for alvor at ligne noget. Tidsplanen holder, og byggeriet forventes at stå færdig senest i marts måned næste år, fortæller Jan Nielsen, der er skoleleder på Arden Skole, og som sammen med det øvrige personale har haft en kæmpe opgave med planlægningen og logistikken, hvor eleverne i takt med byggeriets forskellige faser løbende er blevet flyttet rundt på skolen.

– Alle har været positive, og det er gået rigtigt godt. Enkelte elever har haft det lidt svært med at skulle flytte så mange gange, men dem er der blevet taget særligt hånd om, fastslår Jan.

Fra tresser-halvfjerdser-look til en topmoderne skole

Projektet med Arden Skole har været en del år undervejs. Som bygherrerådgiver på projektet har Alectia været involveret fra den første spæde idé – det samme har elever, forældre og lærere, der i en værdiproces har været med til at komme med input til skolens endelige udformning. Det aarhusianske arkitektfirma Kjær & Richter har tegnet den nye skole. Udvalgt blandt fem indkomne forslag.

Her var målet, at Arden Skole skulle gå fra det traditionelle tresser-halvfjerdser-look, til en topmoderne og funktionel skole med et stort pædagogisk læringscenter i byggeriets hjerte – og nogle sammenhængende gode lærerum og værerum for skolens elever og personale – både inde og ude.

Det har udmøntet sig i, at den nye skole blandt andet kommer til at indeholde orangeri, værkstedsgård, åben tagterrasse, udendørs pizzaovn, skolehave plus meget mere.

Arden Skole har omtrent 500 elever – et tal, der har været nogenlunde konstant de sidste mange år. Med den aktuelle ombygning er skolen på alle måder tunet til fremtiden, og det er et kæmpe plus for Arden som by.

– For børnefamilier, der er interesserede i at flytte til Arden eller nærområdet, er det selvfølgelig et kæmpe plus, at vi kan tilbyde en absolut topmoderne skole.

– Samtidig bliver det en flot og karakteristiske bygning, der åbner sig meget mere op ud til vejen end den gamle skole. Det bliver også et nyt vartegn for Arden, som vi allerede nu godt kan begynde at være stolte af, slutter Jan Nielsen, der ligesom børnene er på vej på en velfortjent sommerferie. En ferie fra både skolebøger og byggerod…