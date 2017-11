Adventsgave til alle borgere i Terndrup

Terndrupæblet er blevet til kunst. Foto: Privat

I 1850 blev der smidt en kerne i haven på Bælumvej 1 Terndrup. Kernen fik lov at udvikle sig til et æbletræ, som viste sig at være et godt spiseæble. Æblet fik sit navn Terndrupæblet efter byen, hvor træet stod indtil omkring 1956.

Terndrupæblet kom tilbage til Terndrup for et par år siden i private haver. Der er også plantet to træer i Mølleskoven. Også i Hadsund – på Jernbanegade – står der et Terndrupæble-træ i fuldt flor, flot og frodig med blomst i foråret og mange frugter i efteråret. Det er et af disse æbler, der har stået model til et kunstværk, som er udført af Arne Kjærsgaard. Her er æblet blevet forstørret i forholdet 1 til 15.

Kunstværket bliver afsløret den 3. december kl. 10.00 i Terndrup Center. Kunstæblet placeres, hvor det gamle springvand tidligere stod. Terndrup Borgerforening/lokalråd og Spar Nord Fonden har i forening gjort det muligt at få dette kunstværk til at pryde byen. Ved afsløringen den 3. december vil der blive serveret et glas æblegløgg.