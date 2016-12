Årets løber kåret i Run For Fun

Årets nykårede løber Jesper Larsen, der begyndte at løbe hos Run For Fun for blot fire år siden. Privatfoto

Løbeklubben Run For Fun i Haverslev har netop kåret årets løber.

Det blev gang Jesper Larsen, og hæderstildelingen skal ses som en meget velfortjent hyldest af de øvrige løbere i klubben.

Prismodtageren begyndte først at løbe for præcist fire år siden, og havde indtil da aldrig løbet før og begyndte derfor på Run For Funs begynderhold.

Det skete i øvrigt sammen med hans kone Helle, som også er en habil løber.

Jesper Larsen brugte de første par år til at finder ud af, at det der med at løbe lige var noget for ham. Han besluttede sig derfor at prøve at træne sig op til en maraton og løb sin første til Run For Funs Dupond og Dupond løb i maj måned i år ved St. Økssø.

Næste udfordring i Jespers løbekarriere har været at han nu også er instruktør i Run For Fun. Og det er blandt andet også derfor at han blev valgt til årets løber. Jesper Larsen har nemlig uanset fødder som driller været en meget stabil instruktør på “3-5 km holdet”.

Løbeklubben Run For Fun i Haverslev holder nu julepause frem til torsdag 5. januar, hvor en ny sæson indledes.

Her glæder ledelsen sig til at se såvel nuværende som nye løbere.

Igen i den nye sæson vil der nemlig også være et såkaldt begynderhold, der som et gå og løbehold i løbet af 14 uger bliver i stand til at løbe en strækning på 5 km.

Holdet bliver hele vejen igennem fuldt at erfarne instruktører, og ud over begynderholdet har løbeklubben fire andre hold med erfarne instruktører på sidelinjen for mere rutinerede løbere, nemlig 3-5 km., 6-7 km., 8-10 km. og 10+ km.

Hver løbeaften indledes med fælles opvarmning og afsluttes med frugt og vand. Som en af frontfigurerne i løbeklubben pointerer institutionsleder Joan Straarup at fællesskabet og det sociale samvær har en meget høj prioritet.

Det betyder blandt andet at ingen ALDRIG kommer til at løbe alene uanset hvilket hold de deltager på.

Desuden afholder løbeklubben flere sociale arrangementer i løbet af året, blandt andet juleafslutning, sommerfest, oktoberfest med videre. Run For Fun har også en årlig tur til Hamborg Marathon, og 23. april 2017 drager der 17 løbere og 10 supportere afsted til Tyskland. Klubben deltager ligeledes i Aalborg halvmaraton og Århus halvmaraton,

og i Run For Fun er der plads til alle, uanset om man er nybegynder eller ultra løber eller bare derimellem.