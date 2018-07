44 samlet til protest mod svinefarm

Klokken 17 mandag aften mødtes borgerne på Skibstedvej 11 i Skibsted til den planlagte demonstration mod svinefarmen i byen. Foto: Claus Søndberg

Medarrangør i Skibsted glad for opbakning, også fra politisk side i byrådssalen

SKIBSTED: Uanset sommerferien deltog i alt 44 lokale borgere i alle aldre mandag aften i en demonstration i Skibsted mod en planlagt stor svinefarm midt i landsbyen.

– Det var med i alt 72 husstande her i Skibsted langt flere end jeg selv havde regnet med her i ferietiden og dermed en fantastisk opbakning til vores lokale protest mod svinefarmen, påpeger Henrik Glad Frøstrup som medarrangør.

Han og de andre aktive borgere i Skibsted kunne også glæde sig over at et enkelt medlem af byrådet deltog i demonstrationen mandag aften, nemlig Kim Edberg Andersen (O) som formand for teknik- og miljøudvalget.

– På forhånd havde jeg kontaktet omkring halvdelen af de 25 medlemmer af byrådet, primært dem der er bosiddende her i Østhimmerland, for at gøre dem opmærksom på vores demonstration. Selv om de ikke dukkede op af den ene eller anden grund så glæder det mig, at jeg har kendskab til at der nu er etableret en indbyrdes dialog mellem Venstre, Den Sociale Fællesliste og Dansk Folkeparti omkring den planlagte svinefarm her i Skibsted, fortæller Henrik Glad Frøstrup dagen derpå og tilføjer:

– Så indtil videre afventer vi borgere her i Skibsted nu at sagen bliver behandlet politisk af byrådet her efter sommerferien på anmodning af Allan Busk fra Den Sociale Fællesliste.

Indtil videre har der ifølge Henrik Glad Frøstrup ikke været en reaktion på mandagens demonstration fra ejeren af den planlagte svinefarm til over 12.000 grise i Skibsted, gårdejer Henrik Simoni, bosat i Svanfolk syd for Skibsted.

– Til gengæld er flere af vores ophængte protestskilte mod svinefarmen og det kommunale sagsforløb omkring den rundt i Skibsted natten efter demonstrationen mandag aften blevet fjernet. Det vil vi som borgere ikke finde os i, så derfor bliver der nu sat kameraovervågning op her i Skibsted samtidigt med at der løbende vil blive ophængt endnu flere protestskilte i forhold til de nuværende omkring 30, understreger han.