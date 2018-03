30 års jubilæum hos VHM Skabe

Karsten Søndergaard står i spidsen for VHM Skabe i Skørping. Foto: Jesper Bøss

Det går godt hos VHM Skabe i Skørping, der i år kan fejre 30 års jubilæum.

Det var Verner Høgh og hustruen Marete, der i 1988 slog dørene op til VHM Skabe. Deraf navnet, som ikke blev ændret, da Karsten Søndergaard i 2011 overtog virksomheden efter at have været medarbejder og senere partner i flere år.

– Jeg havde arbejdet her i mange år, så det var helt naturligt, at blive partner i virksomheden og siden overtage den, fortæller Karsten.

VHM Skabe sælger køkken-, bad- og garderobeskabe samt skydedøre. Alt sammen produceres på eget snedkeri, både som et stort standardsortiment og efter specialmål. Kunderne er både private og erhverv.

– Selvom vores kernekompetence er at producere skabene på vores eget snedkeri, så tager vi os gerne af totalprojekter. Så skal man bruge en tømrer, elektriker, VVS’er, maler eller murer, så sørger vi for at bestille de respektive håndværkere, samle trådene og have overblik over det samlede projekt. På den måde bliver det nemt og overskueligt for kunden, samtidig med, at vi skaffer arbejde til andre lokale håndværkere, fortæller Karsten.

– Vi har rigtigt travlt, hvilket ikke mindst skyldes, at vi igen har fået rigtigt godt gang i erhvervskunderne. Man kan godt mærke, at det går godt i mange virksomheder, og man igen prioriterer høj kvalitet og godt håndværk. Det gælder i øvrigt også hos de private, som igen har både lyst og penge til at modernisere og kræse for detaljer.

– Lige nu søger vi også en ny køkkensnedker, der kan supplere vores team, der består af to fuldtidsansatte, to deltidsansatte og en freelancetømrer, fortæller Karsten, der også fastslår, at markeringen af VHM Skabes 30 års jubilæum kommer til at foregå stille og roligt.

– Ja, der bliver ingen store fester eller receptioner. Der bliver lidt for medarbejderne, men det er endnu ikke planlagt, slutter Karsten Søndergaard.

VHM Skabe har værksted på Skørping Nord 2, samt et lille showroom, der har åbent efter aftale, på Jyllandsgade i Skørping.