1500 unge og 38 bands samlet til festival i Bælum

Foto: Kurt Bering

Festivalen Aftryk fortsætter også med ny lokal efterskoleforstander ved roret

BÆLUM: Der var dobbelt op på lokale efterskoleforstandere, da den 13. udgave af festivalen Aftryk blev afviklet i strålende stemning torsdag ved møllen i Bælum – med 1500 deltagere og 38 unge bands med egen musik på scenen.

100 procent til stede var nemlig både Berno Jacobsen, som tog initiativ til festivalen i 2006, men går af til sommer fra lederjobbet på Østhimmerlands Ungdomsskole, og hans efterfølger, Jesper Brøsted.

Berno Jacobsen nød dagen i fulde drag:

– Det er da dejligt at have fået lavet sådan et koncept, som også er blevet anerkendt i musikbranchen som første led i fødekæden. Det betyder noget, når unge her har mærket savsmulden og magien ved at stå på så stor en scene. Men nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det bliver ved…

Men det kunne Jesper Brøsted straks forsikre om:

– Jeg har lige booket de to konferencierer til næste år! De sagde “selvfølgelig!”. Eller faktisk spurgte de nærmest mig, fortalte han glad.

Både Magnus Jacobsen, professionel musiker, og Mathias Wissing, musikjournalist, er nemlig begge tidligere elever på Østhimmerlands Ungdomsskole.

Magnus Jacobsen havde endda ladet sig overtale til at samle sit tidligere band, Dance With Dirt, til at være det professionelle afsluttende band i år – for at give Berno Jacobsens sidste Aftryk som forstander et passende punktum.

Et aktuelt og succesrigt elevband fra Bælum kastede også glans over årets Aftryk. Blooming kom helt til finalen i årets Band Battle på Skråen i Aalborg, og selv var de ikke så lidt stolte af at skulle slutte efterskolekoncerterne af og varme op til det professionelle navn.