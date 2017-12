150 spejdere samlet til gåture

Vedsted Skovhus var samlingspunkt for gåturene. Privatfoto

ROLD: Cirka 150 spejdere var sammen mindst lige så mange forældre og søskende samlet ved Vedsted Skovhus til den anden udgave af Rold Skov Julegåturen ved Det Danske Spejderkorps.

Julegåturen var især for de mindste spejdere, da ruterne er tre og fem kilometer lange.

De mange deltagere kunne nyde en skov i sine flotte farver, og der var undervejs tid til at samle lidt kogler, mos og kviste sammen til juledekorationer. Et par af skovens små søer havde et tyndt lag is på, og her skulle spejderne selvfølgelig lige undersøge om isen nu var tyk nok til at holde til grene og småsten.

Efter turen rundt i skoven kom spejderne retur til Vedsted Skovhus, hvor der var lidt hygge-forplejning til deltagerne.

– Vi arrangerer hvert år i april et andet gå-arrangement “Store Økssø Rundt”, hvor vi sidste år var omkring 600 deltagere. Her kan man gå op til både 20 km og 50 km, men de mindste skal også have mulighed for at få et gå-mærke til deres uniform. Vi besluttede så lige, at opstarte Rold Skov Julegåturen, fortæller spejderleder Birgitte Wilsted Simonsen.

– Sidste år fik vi støtte fra Fritidsrådet, og det gjorde det muligt for os at starte op. Det kræver selvfølgelig en del tid at planlægge, men i dag hvor solen skinner, der er mange fremmødte, stemningen er glad og god, ja hvem tænker på lige på de timer, der er brugt.